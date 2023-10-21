Кадимагомедов: «Постараюсь не допустить те же самые ошибки на Олимпийских играх»

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов оценил свое выступление на чемпионате мира 2023 года.

«Сказалось ли на выступлении на чемпионате мира отсутствие международных стартов? Конечно, сказалось. Простой был большой, громких соревнований не было, нас не допускали, это тоже сыграла свою роль. Где-то может я сам не поборолся, не выступал. Я думаю, с одной стороны, это на пользу пойдет, и постараюсь не допустить те же самые на Олимпийских играх. Я уже понял, где, что мне надо добавить», — цитирует MMA.Metaratings.ru Кадимагомедова.

29-летний представитель Белоруссии выбыл на этапе квалификации, проиграв представителю Греции Георгиосу Кугиомцидису — 6:7.