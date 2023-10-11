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Сегодня, 11:07

Усманов: «Сидаков вытащил бы схватку против Дейка, даже если бы все судьи пошли против него»

Алина Савинова
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Российский борец Ахмед Усманов поделился мнением о финальной схватке чемпионата мира в весовой категории до 74 килограмм между россиянином Заурбеком Сидаковым и американцем Кайлом Дейком.

«Мы на трибунах смотрели финальную схватку Сидакова. В Заурбеке заложен очень сильный характер. Даже если бы все судьи пошли против него, он вытащил бы схватку против Дейка. Он провел больше всех схваток на этом чемпионате. Причем у Сидакова все схватки были очень тяжелыми. Человека с таким характером не то что Дейк, все судьи не смогли бы победить», — цитирует Усманова MMA.Metaratings.ru.

В финале чемпионата мира по вольной борьбе, который проходил в Белграде, Сидаков одержал победу над Дейком со счетом 10:7 и стал трехкратным чемпионом мира. Ранее он побеждал в финале ЧМ в Будапеште-2018 и Нур-Султане-2019.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-mira-po-borbe-usmanov-sidakov-vytashil-by-skhvatku-protiv-deika-bud-protiv-nego-vse-sudi-293620/
Заурбек Сидаков
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