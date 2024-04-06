Снайдер обратился к Садулаеву со словами поддержки: «Надеюсь, ты выступишь на Олимпиаде»

Олимпийский чемпион по борьбе Кайл Снайдер прислал сообщение с поддержкой Абдулрашида Садулаева, который не поедет на лицензионный турнир Олимпиады-2024.

«Привет, брат! Узнал о решении МОК и твоем отстранении. Мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают, и ты выступишь в Париже. Если я чем-то могу тебе помочь, дай знать», — цитирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России сообщение Снайдера Садулаеву.

4 апреля Комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила двукратного олимпийского чемпиона Садулаева от участия в лицензионном турнире, который пройдет с 5 по 7 апреля, из-за поддержки специальной военной операции. Победители этих соревнований получат возможность выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.