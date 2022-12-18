Матыцин передал полномочия президента FISU на Эдера и может вернуться на пост

Министр спорта РФ Олег Матыцин возложил полномочия президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) на Леонца Эдера. Однако он может вернуться к исполнению обязанностей главы FISU без дополнительного решения со стороны организации.

Матыцин приостановил деятельность на посту президента FISU на неопределенный срок 23 марта 2021 года после запрета CAS высшим российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года.

«Олег Матыцин как президент FISU направил письмо членам исполкома, что он временно возлагает полномочия президента организации на первого вице-президента FISU Леонца Эдера до следующего уведомления», — рассказал ТАСС источник.

Также отмечается, что у Матыцина нет ограничений для участия во всех официальных мероприятиях федерации.

Матыцин возглавил FISU в 2015 году, в 2019 году он был переизбран на второй срок, а в январе 2020 года был назначен на пост министра спорта РФ.