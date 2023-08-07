Нурмагомедов отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям

В команде российского бойца Хабиба Нурмагомедова объяснили, почему спортсмен отказал американскому бизнесмену Илону Маску стать его тренером.

«Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт. Но это невозможно», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца.

4 августа сообщалось, что Нурмагомедов отказался тренировать Маска перед поединком против Марка Цукерберга. Бой должен состояться на арене в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Он является бывшим чемпионом UFC в легком весе.