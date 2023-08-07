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Нурмагомедов отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям

Алина Савинова
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Зураб Мжавахадзе, Известия
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В команде российского бойца Хабиба Нурмагомедова объяснили, почему спортсмен отказал американскому бизнесмену Илону Маску стать его тренером.

«Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт. Но это невозможно», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца.

4 августа сообщалось, что Нурмагомедов отказался тренировать Маска перед поединком против Марка Цукерберга. Бой должен состояться на арене в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Он является бывшим чемпионом UFC в легком весе.

Источник: https://tass.ru/sport/18458025
Илон Маск
Хабиб Нурмагомедов
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Источник сообщил, что Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга