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Сегодня, 15:47

Олимпийская сборная Бразилии оказалась в Марокко во время землетрясения

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Олимпийская сборная Бразилии по футболу застала землетрясение в Марокко, где должна была провести второй товарищеский матч с местной национальной командой. Об этом сообщил AS.

По информации источника, игрокам и остальным членам команды вечером пришлось покинуть номера в отеле. После часа пребывания в бассейне гостиницы футболисты смогли вернуться в свои комнаты. Никто из команды не пострадал.

В составе олимпийской сборной Бразилии находился защитник «Зенита» Роберт Ренан.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.

Сборная Бразилии по футболу
Роберт Ренан
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