Тренер избил воспитанника после его поражения в поединке

Во время Всероссийских соревнований по борьбе в Оренбургской области тренер из Дагестана избил своего воспитанника после поражения. Потерпевшему еще нет 18 лет.

После того, как он проиграл в поединке, мужчина схватил его за шею, завел в подсобное помещение и избил ногами.

Отмечается, что мальчик может быть племянником тренера.

Делом заинтересовались правоохранительные органы. На данный момент они проводят проверку обстоятельств произошедшего. Подробности о состоянии пострадавшего пока не называются.