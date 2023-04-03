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Сегодня, 14:49

В Госдуме заявили о необходимости МОК жестко реагировать на возможные бойкоты

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о допуске российских и белорусских спортсменов до чемпионата мира по тхэквондо.

«Сейчас будут потихонечку разрешать нашим спортсменам выступать до соревнований. Другой вопрос, что ограничения существуют. Наших спортсменов заставляют выступать в нейтральном статусе. Такие вещи недопустимы. Но я думаю, что наша национальная федерация и олимпийский комитет проводят консультации и будут дальше продолжать работу, чтобы без всяких ограничений были допущены наши спортсмены. Я слышал, что возможно будут пытаться шантажировать бойкотом... На такие вещи надо жестко реагировать МОК. Бойкот в современных условиях — вещь запрещенная. Такие вещи не должны оставаться без внимания МОК. Если не хотят выступать, пусть не выступают. Но угрожать бойкотами нельзя», — сказал Свищев «СЭ».

Свищев отметил, что мечтает о выступлении российских спортсменов под триколором.

«Существует два совершенно полярных мнения сейчас. Все мы мечтаем, чтобы наши ребята выступали в триколоре, с нашим гимнами. Но игнорировать соревнования и не ехать — значит наказывать своих спортсменов. Они всю жизнь тренировались. Только ходить научились, их сразу привели в спортивную школу. Родители, тренеры, болельщики — все ждут, когда их будут допускать. Для многих это единственный способ зарабатывать деньги, строить карьеру. Прежде всего это возможность реализации их мечты, стать чемпионом. Слишком жестко для того, чтобы не ехать на соревнования. Я, как президент федерации керлинга, спрашивал спортсменов, к чему они готовы. Они говорят, что хотят выступать под флагами, но просят их не лишать возможности выступать», — сказал Свищев «СЭ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

3 апреля стало известно, что Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

Дмитрий Свищев
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