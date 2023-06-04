Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 16:15

16-летний боец ММА умер после нокаута. Прокуратура уже ведет проверку

На Кубке ММА в Белогорске 16-летний боец умер после удара в голову
Отдел единоборств «СЭ»
16-летний боец погиб на турнире по ММА в Белогорске.
Фото Telegram-канал мэра Белогорска Станислава Мелюкова.
Telegram Дзен
Бились без шлемов.

16-летний боец смешанных единоборств погиб на турнире по ММА, который проходил в Белогорске. Участник из Архаринского округа получил удар в голову и потерял сознание во время поединка. Несовершеннолетнему бойцу оказали медицинскую помощь, но он скончался в реанимации. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Станислав Мелюков.

Открытый Кубок спортклуба «Родина» по смешанным боевым единоборствам организовала региональная федерация. Мелюков отметил, что на турнире соблюдали все необходимые процедуры. С родителей несовершеннолетних бойцов брали согласие на участие в соревнованиях.

Отмечается, что по регламенту турнира бойцы от 16 до 17 лет должны были выступать в боксерских шлемах открытого типа, но главный судья соревнований Евгений Зливко, который одновременно занимает пост главы региональной организации, принял решение о выступлении бойцов без них. При этом известно, что в предыдущих поединках бойцы шлемы надевали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор города Белогорска Игорь Марцоха. Прокуратура Белогорска уже начала проверку по инциденту.

Арест Саакян. «Бой нужно было остановить, но никто этого не сделал». В России после турнира скончался боксер

Отдельной проверкой займется белогорский следственный отдел СУ СК России по Амурской области, который также примет процессуальное решение. Следователи оценят соблюдение требований безопасности при организации и проведении соревнований, а также наличие медицинских противопоказаний у погибшего.

ММА
0
Читайте также
Кто станет вторым и кто избежит стыков: что решается в последнем туре РПЛ
Звезда сборной Аргентины мечтает стать чемпионом мира по футгольфу. Этот вид спорта обожают Папен и Валуев
Немецкая туристка перепутала рейс и оказалась в Москве
В Мелитополе прозвучала серия взрывов
Троица — когда отмечают праздник в 2023, что можно и нельзя делать в этот день
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Толчинский перешел в СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Не смог выбраться из машины и задохнулся»: на гоночной трассе погиб принц