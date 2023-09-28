Когда возраст не помеха

90-летний калужанин Владимир Кульков с легкостью выполнил нормативы комплекса ГТО 18-й ступени на золотой значок.

Парень улицей идет,

Парню 90 лет,

Тот же свет над головой,

То же небо и рассвет.

Зачарованно глядит

В радуги волшебный свет,

Все у парня впереди,

Парню 90 лет.

Этот текст российской группы «Пикник» был написал в 2017 году, когда Кульков, ветеран труда, труженик тыла ВОВ, отличник физической культуры и спорта, еще и не знал, что в свои 90 лет выполнит «золотую норму» ГТО.

Владимир начал активно заниматься спортом ближе к пенсии, появилось время, которое можно посвятить себе. Ветеран участвовал в областных соревнованиях, в начале 90-х активно подключился к сборной Калужской области по многоборью ГТО. В первый раз кандидатский норматив покорился ему в 48 лет.

«Целеустремленность, желание, настроенность у него всегда была на результат. Я помню, когда он выполнял норматив на кандидата в мастера в Петрозаводске, — вспоминает замдиректора центра спортивной подготовки, начальник управления ГТО по Калужской области Юрий Тележкин. — Был сильный ветер. А Владимир тоненький, худенький. (Смеется.) Остается немного до заветного результата. И ему в буквальном смысле пришлось «грести», чтобы добраться до финиша».

Фото из личного архива

По утрам в обязательном порядке у Кулькова — сделать зарядку и сварить вкусную, полезную пищу. Самое любимое в рационе — овсяная каша с изюмом и медом. Как отмечает сам ветеран: «Зато здоровье сохраню».

В Калужской области много спортсменов-любителей зрелого возраста. Большую часть своего времени они занимаются профессиональной деятельностью. Спорт для них — это хобби. Приятное и полезное времяпровождение. Это радость общения и встречи единомышленников.

«Частенько вижу его на базе. Бежит, пыхтит — одни глаза. Но глаза такие живые. Я говорю: «Побереги себя!» А он в ответ улыбается: «Юрочка, я уже привык. Мне хочется! Без этого никак», — рассказывает Тележкин.

«Чаще выводите своих детей и внуков на свежий воздух. Пусть они больше двигаются: бегают, прыгают, гоняют мяч, подтягиваются на перекладине. Не одергивайте их, если они проявляют инициативу в движениях, а двигайтесь вместе с ними. Тогда и вы, и ваши дети будете здоровы и жизнерадостны. Будьте счастливы и живите долго!» — уверен Кульков.

Кстати, в Музее спортивной славы Калужской области создали специальный раздел, посвященный физкультурнику. Там хранятся его фотографии и медали. Пример Владимира вдохновляет посетителей экспозиции на спортивные достижения.

Это стиль жизни. Вселяющий оптимизм и уверенность, позволяющий совершенствовать себя физически. А взамен получать радость и здоровье.

Фото из личного архива

Этот стиль доступен каждому. В рамках проекта «Спорт — норма жизни» любой россиянин может пройти тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в центрах тестирования ГТО. На текущий момент в субъектах Российской Федерации организована работа более 2 тысяч центров, и в каждом из них можно проверить свои силу, ловкость и скорость абсолютно бесплатно. Открыто более 1,7 тысячи спортивных площадок ГТО.

К движению ГТО уже присоединились более 20 миллионов человек, приступили к выполнению нормативов 11,76 миллиона человек, выполнили нормативы на знаки отличия 7,6 миллиона. На золотой знак отличия нормативы выполнили 2,6 миллиона человек.

Как отмечает сам Владимир: «В пожилом возрасте очень важно знать меру в нагрузках и соревнованиях. Но если вы чувствуете в себе силы поддерживать свои результаты, то не страшно, что вам уже много лет».

Уверен, если мы будем больше времени посвящать спорту, через десятки лет нам в зеркале улыбнется тот самый «90-летний парень» с золотым значком ГТО на груди.

Данила Сорокин