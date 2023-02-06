Землетрясение в Турции и Сирии: страшные последствия стихийного бедствия

Разрушительная природная катастрофа унесла жизни множества людей.

В ночь на понедельник на юго-востоке Турции произошло сильнейшее с 1939 года землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр находился в 37 километрах от города Газиантеп, а подземные толчки чувствовались в Ливане, Ираке, Кипре и Израиле. На данный момент эта трагедия унесла жизни уже более двух тысяч человек, более пяти тысяч получили ранения, многие остаются под завалами.

Первые толчки начались в 4.17 утра по местному времени, после чего были зафиксированы три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 балла и большое количество афтершоков. Очаг залегал на глубине около десяти километров в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш. Сразу в нескольких регионах был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки продолжились и днем, сильные колебания земной поверхности ощущались во многих районах Турции и Сирии.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

В результате стихийного бедствия пострадало несколько провинций Турции, сотни зданий было разрушено, а под их обломками все еще остаются люди. Последствия затронули и инфраструктуру городов: серьезный ущерб нанесен линиям электропередач, газопроводам, из-за серьезных повреждений взлетно-посадочной полосы закрыт аэропорт в городе Антакья. Повреждения получили административные здания и объекты культурного наследия. В пострадавшие районы были направлены спасатели, а многие страны объявили о готовности помочь в ликвидации последствий трагедии.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Эта катастрофа стала крупнейшей в Турции за последние почти сто лет. В прошлый раз землетрясение амплитудой 7,9 балла произошло в Эрзинджане в 1939 году и унесло жизни более 33 тысяч человек.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Землетрясение также затронуло северную часть Сирии, где погибло более 400 человек и более тысячи получили ранения. В районе наибольших разрушений остановлено железнодорожное сообщение.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press