Главу оргкомитета Олимпиады в США раскритиковали за политический доклад на сессии МОК

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Сайед Шахид Али из Пакистана раскритиковал главу организационного комитета Олимпийских игр 2028 года Кейси Вассермана за политическое содержание его доклада на 141-й сессии МОК. Свое выступление Вассерман начал с выражения сочувствия жителям Украины и Израиля.

«У меня есть одно небольшое наблюдение. На мой скромный взгляд, в изначальном докладе вопрос политики затмил спортивный вопрос, который является основным в теме готовности страны-хозяйки к Олимпиаде», — цитирует Шахида Али РИА «Новости».

В понедельник, 17 октября, оргкомитет Игр в Лос-Анджелесе сообщил, что в программу Олимпиады 2028 года включили пять новых видов спорта.