Главу оргкомитета Олимпиады в США раскритиковали за политический доклад на сессии МОК

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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Сайед Шахид Али из Пакистана раскритиковал главу организационного комитета Олимпийских игр 2028 года Кейси Вассермана за политическое содержание его доклада на 141-й сессии МОК. Свое выступление Вассерман начал с выражения сочувствия жителям Украины и Израиля.
«У меня есть одно небольшое наблюдение. На мой скромный взгляд, в изначальном докладе вопрос политики затмил спортивный вопрос, который является основным в теме готовности страны-хозяйки к Олимпиаде», — цитирует Шахида Али РИА «Новости».
В понедельник, 17 октября, оргкомитет Игр в Лос-Анджелесе сообщил, что в программу Олимпиады 2028 года включили пять новых видов спорта.