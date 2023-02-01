ОКР указал на отсутствие единогласной поддержки Олимпийским саммитом санкций против России

В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что санкции, предложенные участниками Олимпийского саммита в отношении России и Белоруссии, не были поддержаны единогласно.

«В декларации Олимпийского саммита по вопросу возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену очень четко закреплено, что за это решение участники саммита высказались единогласно. Предложенные участниками Олимпийского саммита ограничения и санкции в отношении России и Белоруссии не были поддержаны Олимпийским комитетом России. В данном случае решение не было единогласным, мнения разделились», — приводит ТАСС заявление ОКР.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о единогласной поддержке санкций Олимпийским саммитом. В МОК также заявили, что не будут рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.