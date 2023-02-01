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Олимпиада

Сегодня, 08:23

ОКР указал на отсутствие единогласной поддержки Олимпийским саммитом санкций против России

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что санкции, предложенные участниками Олимпийского саммита в отношении России и Белоруссии, не были поддержаны единогласно.

«В декларации Олимпийского саммита по вопросу возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену очень четко закреплено, что за это решение участники саммита высказались единогласно. Предложенные участниками Олимпийского саммита ограничения и санкции в отношении России и Белоруссии не были поддержаны Олимпийским комитетом России. В данном случае решение не было единогласным, мнения разделились», — приводит ТАСС заявление ОКР.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о единогласной поддержке санкций Олимпийским саммитом. В МОК также заявили, что не будут рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

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Источник: ТАСС
МОК
ОКР
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