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Станислав Поздняков: «Выход из нынешней ситуации один — снятие антиспортивных ограничений»

Поздняков считает, что не существует юридических оснований для продления санкций в отношении России
Виктория Кравченко
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Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что не существует юридических оснований для продления санкций, наложенных на Россию в связи с делом ВАДА против РУСАДА.

«Существует множество спекуляций в медиапространстве, но решение CAS нами полностью выполнено, — отметил Поздняков. — Иных правовых процедур или основания для продления санкций нет. Мы прошли очень непростой путь и прошли его достойно, не дав поводов для нападок и вместе с тем оставаясь узнаваемой командой на всех соревнованиях. Вердикт CAS в прошлом, но по-прежнему действуют никак с ним не связанные рекомендации МОК. Они выпущены в феврале-марте сугубо по политическим причинам», — заявил Поздняков.

Он также отметил, что рекомендации МОК наносят большой ущерб олимпийскому движению и противоречат Олимпийской хартии и другим международным документам.

«Но пока политика сильнее, как ни печально. Хотя невозможно не отметить, что происходит пересмотр подходов и поиск практических способов решения этой искуственно созданной проблемы», — добавил Поздняков.

Ограничения, наложенные вердиктом Спортивного арбитражного суда, истекли 17 декабря. Они включали запреты на использование национальной символики, в том числе флага и гимна, проведение в стране международных соревнований и ряд других санкций.

Станислав Поздняков
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