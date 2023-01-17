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Сегодня, 10:19

Свищев: «Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпиады не имеет никакого смысла»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о том, что Россия не получила право на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

16 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о передаче прав на трансляцию Олимпийских игр на территории Европы в период с 2026 по 2032 год Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery.

«Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпийских игр не имеет никакого смысла, — цитирует Свищева ТАСС. — Эти средства лучше направить на развитие отрасли внутри страны, импортозамещение. Да и кому будет интересно смотреть соревнования без участия своих героев? Если в итоге наших спортсменов допустят до выступления на Олимпийских играх, то МОК должен предусмотреть такой вариант и сделать исключительные условия, чтобы наши зрители смогли увидеть победы российских спортсменов».

Источник: ТАСС
Олимпиада
Дмитрий Свищев
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