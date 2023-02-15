В ОКР сообщили, что не получали приглашений с четкими условиями участия в турнирах в Азии

В службе информации Олимпийского комитета России (ОКР) сообщили, что организация и общероссийские спортивные федерации не получали приглашений с четко определенными условиями участия в турнирах в Азии.

«На данный момент никаких приглашений с четко определенными условиями для участия в международных соревнованиях, в том числе в Азиатских играх 2023 года, ни в ОКР, ни в общероссийские спортивные федерации не поступало, — цитирует ТАСС службу информации ОКР. — Как только появится официальная информация о тех или иных решениях по данному вопросу, ОКР незамедлительно ее отработает с соответствующими общероссийскими спортивными федерациями».

26 января Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам выступить на XIX Азиатских играх.

Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай).