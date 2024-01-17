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Олимпиада

Сегодня, 13:02

Вяльбе считает, что МОК помог российским спортсменам не стать предателями

Виктория Кравченко
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что МОК жесткими условиями допуска на Олимпиаду оставил российских атлетов без выбора и помог им не стать предателями страны.

«Мне кажется, Международный олимпийский комитет своим «приглашением» на Олимпиаду создал нам очень хорошие условия. Он сделал так, чтобы никто не смог поехать на Олимпиаду, вот и все. Поэтому им за это огромное спасибо. Наши спортсмены не будут терзаться и мучиться в догадках, поехать или нет, стать предателем страны или нет. Для меня в данной ситуации была бы предательством поездка спортсмена на Олимпиаду в нейтральном статусе», — сказала Вяльбе РИА «Новости».

Ранее Вяльбе высказалась по поводу вероятных сценариев возвращения российских лыжников на международные турниры под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о решении допустить в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже. При этом рекомендации МОК не распространяются на командные виды спорта.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила российские и белорусские команды от участия в международных турнирах. В марте прошлого года отстранение было продлено на текущий сезон.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240117/vyalbe-1921813685.html?in=l
Елена Вяльбе
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