0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 15:00

Бах раскритиковал вмешательство западных политиков в дискуссию о допуске атлетов из России

Ана Горшкова
Корреспондент
Томас Бах.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подверг критике вмешательство политиков западных стран в дискуссию о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. По его словам, такие действия привели бы к прекращению проведения крупнейших турниров в текущем виде.

Томас Бах. Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело

«Не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать, поскольку в противном случае это стало бы концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы их знаем», — приводит слова Баха ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал N-tv.

По словам главы МОК, история покажет, «кто больше делает для мира — те, кто пытается держать открытыми границы и взаимодействовать, или те, кто хочет изолировать и вносить раскол».

В начале февраля 2023 года эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов. Позднее сообщалось, что 35 стран будут требовать отстранения России и Белоруссии от участия в Олимпиаде-2024. В состав тех, кто против, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В программе турнира будет представлено 32 вида спорта.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК
7
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Фуркад выступил за возвращение наших спортсменов и разозлил западных биатлонистов. Раньше он был против России
Резцова: «Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек!»
Резцова — о словах Фуркада о возвращении россиян на мировую арену: «Хочется верить, что он сказал это от всего сердца»
Васильев не верит в искренность Фуркада, который выступил за возвращение российских спортсменов на мировую арену
Министр спорта Австралии поддержала план МОК по возможному допуску российских атлетов на Олимпиаду-2024
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Резцова — о словах Фуркада о возвращении россиян на мировую арену: «Хочется верить, что он сказал это от всего сердца»

Резцова: «Меня Бах уже ничем не удивляет. Он просто ненадежный человек!»