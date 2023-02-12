Бах раскритиковал вмешательство западных политиков в дискуссию о допуске атлетов из России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подверг критике вмешательство политиков западных стран в дискуссию о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. По его словам, такие действия привели бы к прекращению проведения крупнейших турниров в текущем виде.

«Не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать, поскольку в противном случае это стало бы концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы их знаем», — приводит слова Баха ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал N-tv.

По словам главы МОК, история покажет, «кто больше делает для мира — те, кто пытается держать открытыми границы и взаимодействовать, или те, кто хочет изолировать и вносить раскол».

В начале февраля 2023 года эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов. Позднее сообщалось, что 35 стран будут требовать отстранения России и Белоруссии от участия в Олимпиаде-2024. В состав тех, кто против, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.