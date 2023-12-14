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Сегодня, 16:08

Свищев: «Необходимо проанализировать критерии допуска на Игры-2024 и оценить все риски»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отметил необходимость детального изучения критериев выступления российских спортсменов на Олимпийских играх-2024.

«МОК пока действительно идет к уничтожению олимпийского движения из-за интересов западных спонсоров. Разница в подходах и непостоянство в принятии решений дискредитирует саму организацию. Как отметил наш президент, необходимо детально проанализировать критерии допуска и оценить все возможные риски в будущем. Если брать текущую ситуацию, то допуск есть у минимального количества спортсменов. А какие критерии будут применены к тем, кто собирается выступать в квалификационных соревнованиях и дальше отбираться? Может быть, МОК придумает новые проверки. Хотя и так понятно, что и нынешние критерии — чистая дискриминация. Которая направлена на ослабление нашей команды», — приводит слова Свищева пресс-служба Госдумы по физической культуре и спорту.

8 декабря МОК объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде-2024.

14 декабря МОК сообщил, что лицензии на участие в Играх в Париже получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
МОК
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