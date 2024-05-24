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Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 20:15

Юрий Лоза сравнил санкции против наших спортсменов с дискриминацией российских кошек

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Певец, композитор и музыкальный критик Юрий Лоза в интервью «СЭ» рассказал, планирует ли он следить за Играми в Париже.

Скоро Олимпиада, идет большая дискуссия, ехать или нет. Вы будете поддерживать тех россиян, которые поедут в нейтральном статусе?

— Я вообще не буду ее смотреть. Игры без российских спортсменов не всемирные Игры, это частный междусобойчик. Как я не смотрю сейчас чемпионат мира по хоккею. Давайте тогда другое название ему придумаем. Частное мероприятие, «чемпионат таких-то стран без России». Назовите как-нибудь, но не чемпионат мира, не Олимпийские игры. В них же все имели право принимать участие, а вы их продолжаете так называть. Олимпиада без России не Олимпиада, если туда не допускают какие-то страны по дурацким политическим причинам.

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Против нас идет большая кампания. Если наших кошек не допускают на международные соревнования, неужели вы думаете, что наших спортсменов, тем более претендующих на высокие места, куда-то допустят? Конечно, нет. Всеми возможными способами. Спортсмены при чем здесь? При чем здесь паралимпийцы? Это что такое вообще? Каким образом паралимпийцы, инвалиды, участвуют в политике? Им надо вне зависимости от национальности и вероисповедования предоставлять возможности. Они другие совсем! Преодолевая свой недуг, они выходят и соревнуются друг с другом. При чем тут СВО? Каким образом кошка влияет на политику? Кого поддерживает кошка, кроме своего хозяина?

— Наверное, предполагается, что влияет хозяин.

— И что теперь? Человек, который привез кошку на выставку, влияет на конфликт? Вся это фигня, которую они напридумывали, понастроили заборов, она моментально лишает легитимности все мероприятия, на которые нас не пускают, — сказал Лоза «СЭ».

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. На соревнованиях будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпиада
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