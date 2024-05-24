Юрий Лоза сравнил санкции против наших спортсменов с дискриминацией российских кошек

Певец, композитор и музыкальный критик Юрий Лоза в интервью «СЭ» рассказал, планирует ли он следить за Играми в Париже.

— Скоро Олимпиада, идет большая дискуссия, ехать или нет. Вы будете поддерживать тех россиян, которые поедут в нейтральном статусе?

— Я вообще не буду ее смотреть. Игры без российских спортсменов — не всемирные Игры, это частный междусобойчик. Как я не смотрю сейчас чемпионат мира по хоккею. Давайте тогда другое название ему придумаем. Частное мероприятие, «чемпионат таких-то стран без России». Назовите как-нибудь, но не чемпионат мира, не Олимпийские игры. В них же все имели право принимать участие, а вы их продолжаете так называть. Олимпиада без России — не Олимпиада, если туда не допускают какие-то страны по дурацким политическим причинам.

Против нас идет большая кампания. Если наших кошек не допускают на международные соревнования, неужели вы думаете, что наших спортсменов, тем более претендующих на высокие места, куда-то допустят? Конечно, нет. Всеми возможными способами. Спортсмены при чем здесь? При чем здесь паралимпийцы? Это что такое вообще? Каким образом паралимпийцы, инвалиды, участвуют в политике? Им надо вне зависимости от национальности и вероисповедования предоставлять возможности. Они другие совсем! Преодолевая свой недуг, они выходят и соревнуются друг с другом. При чем тут СВО? Каким образом кошка влияет на политику? Кого поддерживает кошка, кроме своего хозяина?

— Наверное, предполагается, что влияет хозяин.

— И что теперь? Человек, который привез кошку на выставку, влияет на конфликт? Вся это фигня, которую они напридумывали, понастроили заборов, — она моментально лишает легитимности все мероприятия, на которые нас не пускают, — сказал Лоза «СЭ».

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе. На соревнованиях будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.