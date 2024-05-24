Губерниев о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде-2026: «Не надо тешить себя излишними иллюзиями»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

В пятницу, 24 мая, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что российские фигуристы имеют высокие шансы стать участниками Олимпийских игра в Италии.

«Можно верить во что угодно. Мне кажется, что шансы небольшие. Жизнь покажет. Я первый порадуюсь, если нас допустят. Но снимешь розовые очки, или если ты живешь в изумрудном городе и ты снимешь зеленые очки, то город не так прекрасен, вспоминая прекрасное произведение. Мне кажется, что не надо тешить себя излишними иллюзиями. Но нужно быть готовым, развивать спорт внутри страны, готовиться к международным стартам. Глобально, я думаю, что в ближайшее время, а может быть, и не в ближайшее ничего не изменится», — сказал Губерниев «СЭ».

Зимняя Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.