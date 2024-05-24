Авербух о шансах россиян выступить на Олимпиаде-2026: «Мы докажем, что российское фигурное катание — самое лучшее в мире!»

Хореограф и продюсер Илья Авербух в комментарии для «СЭ» оценил возможное участие российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

В пятницу, 24 мая, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе назвал высоким шансы россиян участвовать в Олимпийских играх в Италии.

«Это очень обнадеживающие и добрые слова, которые произнес Антон Сихарулидзе. Безусловно, это стимул выстпуать на главном форуме спортивных событий. Уверен, что ФФККР будет проводить огромную работу для того, чтобы это случилось и мы на олимпиаде доказывали всем, что российское фигурное катание — самое лучшее в мире!» — сказал Авербух «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) в марте 2022 года отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в двух итальянских городах — Милане и Кортине-д'Ампеццо.