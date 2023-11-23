Фетисов — о том, что у россиян требуют 500 тысяч рублей за нейтральный статус: «Надо их послать подальше»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что международные федерации берут до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку россиян для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что Международная федерация спортивного скалолазания требует такую сумму за проверку спортсмена, чтобы впоследствии решить, выдавать ли ему нейтральный статус.

«Надо их послать подальше. Мне кажется, бессмысленно уже с ними разговаривать. Потом они еще что-нибудь попросят. Надо давно было сказать всем, что мы вернемся на мировую арену только с флагом, гимном и своими принципами. Это издевательство. Каждый раз придумывают себе новые хотелки, с этим пора заканчивать. Нужно развивать свой внутренний спорт, студенческий, школьный, детский. Поднять уровень соревновательности внутри страны», — сказал Фетисов «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами своих стран.