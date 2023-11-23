Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:28

Гендиректор ОКР считает, что российские спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев считает, что российские спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады.

В марте исполком МОК рекомендовал допускать до международных соревнований тех спортсменов из России, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом рекомендации не касаются командных видов спорта.

МОК еще не принял окончательного решения о том, будут ли допущены россияне до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Мы предполагали, что ситуация будет развиваться так, мы начинаем готовиться к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Юридически МОК о допуске на эти Игры решений не принял. Второе — мы считаем, что США не дадут своим союзникам принять нас в Париже и Милане, но себе они могут позволить все. Яркий пример — ассоциация тихоокеанского сотрудничества, куда официально приехала российская делегация. Американцы всегда хотят выиграть у русских, мы на это надеемся, надо к этому готовиться», — приводит ТАСС слова Сенглеева.

Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
ОКР
Читайте также
Фигурист Грицаенко считает, что спортивная пара Косторная и Куница может стать конкурентоспособной
Теннисист Федерер расплакался во время прослушивания арии в Цюрихе
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Гендиректор ОКР: «Санкции стали для международных федераций источником дохода»
ВАДА подало запрос в спортивный арбитражный суд по делу РУСАДА
Тренер российских гандболисток: «Выбор соперников для товарищеских матчей для нас болезненный вопрос»
В ФГР надеются, что российским командам дадут возможность выступать на международной арене
Матыцин: «Россия продолжает оставаться одним из лидеров мирового спорта»
Чигирева: «Команду Израиля МОК защищает. На Россию эти правила не распространяются почему-то»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Дзюдоистка Курбонмамадова: «На данный момент цель — Игры в Париже»