Винер: «ВАДА и МОК давно работают в унисон, пытаются убедить весь мир не ехать на Игры дружбы»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью «СЭ» отреагировала на слова главы ВАДА Витольда Баньки о том, что представители Африки могли бы отговорить страны от участия в Играх дружбы.

«А что тут нового? Об этом еще Томас Бах говорил. ВАДА и МОК — это организации, которые уже давно работают в унисон. Говорят, что Игры дружбы — политическое мероприятие, призывают не участвовать в соревнованиях. Конечно, они пытаются в этом убедить весь мир. Но это не так. Это дружеские соревнования, которые уже проводились в России. И на них должны приехать те страны, которые хотят участвовать в крупных соревнованиях. Тем более что эти страны должны представлять сильнейшие клубы, а не федерации. Как минимум в нашем виде спорта. И я уже говорила об этом», — сказала Винер «СЭ».

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.