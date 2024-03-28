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28 марта, 09:45

Винер: «ВАДА и МОК давно работают в унисон, пытаются убедить весь мир не ехать на Игры дружбы»

Винер отреагировала на слова Баньки об Играх дружбы
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Ирина Винер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью «СЭ» отреагировала на слова главы ВАДА Витольда Баньки о том, что представители Африки могли бы отговорить страны от участия в Играх дружбы.

«А что тут нового? Об этом еще Томас Бах говорил. ВАДА и МОК — это организации, которые уже давно работают в унисон. Говорят, что Игры дружбы — политическое мероприятие, призывают не участвовать в соревнованиях. Конечно, они пытаются в этом убедить весь мир. Но это не так. Это дружеские соревнования, которые уже проводились в России. И на них должны приехать те страны, которые хотят участвовать в крупных соревнованиях. Тем более что эти страны должны представлять сильнейшие клубы, а не федерации. Как минимум в нашем виде спорта. И я уже говорила об этом», — сказала Винер «СЭ».

19 марта МОК призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Также в организации заявили, что рассмотрят возможность наложения санкций на тех атлетов, которые выступят на соревнованиях.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ирина Винер. «Простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе». Жесткая позиция Ирины Винер

Витольд Банька
Ирина Винер-Усманова
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