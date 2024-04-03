Куклачев считает, что в выступлении россиян на Олимпиаде нет ничего страшного

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев поделился мнением о выступлении россиян на Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе.

«Если спортсмен добился удивительных результатов, пусть он выйдет, я не вижу в этом ничего страшного. Если так они нас зажали, то человек причем здесь? Видно, что это наши ребята, все знают, что они русские, русские победили», — приводит слова Куклачева ТАСС.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.