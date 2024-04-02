Губерниев высказался о решении российских гребцов отказаться от участия в Олимпиаде-2024

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение российских гребцов отказаться от участия в Олимпийских Играх-2024 в нейтральном статусе.

Во вторник, 2 апреля, об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Сейчас шансов пробиться на Олимпиаду мало, впереди еще отборочные соревнования. Самый главный вопрос в логистике: лодка, весла и так далее. Все это нужно провести, а границы закрыты, нужно с кем-то в Париже договориться. Я думаю, посчитав все нюансы, они приняли такое решение. Байдарочники планирует выступать в отборочных соревнованиях, у них есть шансы. Федерация приняла такое решение, будем это уважать», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

С 25 по 28 апреля в венгерском Сегеде пройдет Европейская квалификационная регата, а финальный отбор на олимпийские соревнования состоится в швейцарском Люцерне с 19 по 21 мая.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.