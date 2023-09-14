Лауреат Нобелевской премии мира призвала МОК отстранить Иран от Олимпиады из-за дискриминации женщин

Лауреат Нобелевской премии мира иранка Ширин Эбади и бывший чемпион мира по версии WBA Махьяр Моншипур направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить сборную Ирана от участия в Олимпиаде-2024 из-за дискриминации женщин в стране, сообщает AFP.

По мнению авторов письма, Иран не соблюдает ценности олимпийской хартии, поскольку в стране нарушают право женщин на занятия спортом. В письме приводят сравнение с исключением ЮАР из олимпийского движения в 1970 году из-за политики апартеида.

Эбади и Моншипур требуют отстранить иранских спортсменов как минимум в тех дисциплинах, в которых не могут участвовать иранские женщины — борьба, бокс, плавание, гимнастика, волейбол, парусный спорт и другие виды.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.