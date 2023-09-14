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Сегодня, 09:35

Легкоатлетка Куличенко: «Россия еще будет выбирать, ехать на Олимпиаду или нет? Не федерациям решать, патриотично ли участвовать»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елена Куличенко.
Фото Reuters
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Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, выступающая за Кипр, в интервью «СЭ» высказалась об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

— Если говорить про Россию — у нас сейчас главный вопрос, ехать или нет на Олимпиаду.

— А есть вариант «нет»? То есть Россия еще выбирать будет, ехать или нет?

— Ну потому что «а как можно на таких условиях?».

— Это говорят те самые люди, которые не имеют никакого отношения к спорту.

— Поделись своим мнением.

— Безусловно, надо ехать, если есть вариант. Естественно, принимать эти решения будут федерации, организации. Но давайте по чесноку — это не им решать! Это спортсмены положили жизнь на то, чтобы поехать на Олимпиаду. А вы будете сидеть и решать — будет ли непатриотично ехать? Звучит как шутка. Спортсмен сам должен определять. Да, он имеет право отказаться от возможности, если его это ущемляет. Но я вам скажу — 99,9 процента поедут. Это смешно даже обсуждать. Олимпиада — мечта любого спортсмена, нечестно ее отбирать.

— Хорошо, давай так — государство соглашается с твоей логикой, но говорит — ну сами и езжайте. Мы вам ничего не оплатим.

— (Задумчиво). Да нет, конечно! Это же косяк не спортсменов, а государства, что в такую ситуацию попали. Почему они должны страдать?

— Вообще-то государство уже скоро ждет от таких, как ты, компенсацию за переход в другую сборную. Готова?

— Ну, во-первых, я сменила гражданство до того, как этот закон начали обсуждать. Их можно понять, но... Разве кто-нибудь менял бы гражданство, если бы все нормально было?

Елена Куличенко. «Мне не надо, чтобы на меня кричали, а у нас все тренеры — из СССР». Русская легкоатлетка живет и учится в США

Олимпиада
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