Макрон объяснил разницу в подходах к участию России и Израиля в Олимпиаде

Президент Франции Эмманюэль Макрон поделился мнением об условиях допуска спортсменов из России и Израиля до Олимпиады-2024.

«Мы можем не соглашаться с Израилем по поводу способов реагирования и самозащиты, но мы не можем сказать, что Израиль является нападавшим, и поэтому различие очень четкое. Поэтому на Олимпиаде будет израильский флаг», — приводит слова Макрона BFMTV.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Они будут выступать без гимна и флага. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал, что в Олимпиаде-2024 примут участие более 40 российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.