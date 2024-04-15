Роднина: «Макрон столько ролей берет на себя. То, что он без конца болтает, не входит в мои интересы»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась по поводу инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона о перемирии в период проведения Олимпиады-2024.

«Не слежу за президентом Франции, а слежу за президентом РФ. А что там без конца болтает Макрон, это не входит в мои обязанности. Берет себя роль миротворца? Вы знаете, он столько ролей на себя берет... Что вы хотите? Чтобы я ему дала оценку? Я вас умоляю. Это не входит в мои интересы никак», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.