Матвиенко считает недопуск России до Игр похоронами олимпийского движения

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что если российские спортсмены не будут допущены до Олимпийских игр, то олимпийское движение можно хоронить.
«Сейчас такой наступил судный час — если будет окончательно принято решение о недопуске, можно хоронить олимпийское движение, потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».
Она уверена, что данный исторический процесс в итоге закончится победой многополярного мира.
В марте этого года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не связан с вооруженными силами и органами национальной безопасности. Кроме того, российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.
Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
18 июля глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге назвал сроки, когда будет принято решение о допуске россиян.