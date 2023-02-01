Матыцин назвал деструктивным заявление НОК Украины о возможном бойкоте Олимпиады

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на заявление президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Мое мнение к такого рода заявлениям, безусловно, негативное. Они деструктивны, наносят вред в целом международному спорту. Считаем, что любой бойкот является тупиком в развитии [международного спорта] и наносит вред не только сегодня, но и имеет долгосрочный эффект.

«Надеюсь, что международный спорт консолидируется в сегодняшних условиях, не будут реализованы попытки дискриминации нашего спорта и россияне будут иметь возможность участвовать в международных соревнованиях», — сказал Матыцин ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января предложил допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

26 января Вадим Гутцайт заявил о том, что НОК Украины не исключает отказа от выступления на Олимпиаде, если не будет продлен запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.