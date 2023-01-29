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Сегодня, 21:25

Олимпийская чемпионка Дюамель призвала бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска россиян

Иван Шитик
Корреспондент
Меган Дюамель.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях, Меган Дюамель призвала спортсменов бойкотировать Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже, в случае допуска россиян к соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Думаю, что больше стран и спортивных федераций должны последовать примеру НОК Украины», — приводит слова Дюамель РИА Новости со ссылкой на Twitter канадской спортсменки.

Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины 3 февраля рассмотрит возможность бойкота Олимпиады-2024 в случае разрешения российским спортсменам вернуться на международные соревнования.

25 января Международный олимпийский комитет предложил допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230129/dyuamel-1848269247.html
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
МОК
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