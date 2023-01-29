Ганус считает, что ОИ-2024 без россиян будет незаконным

Бывший гендиректор РУСАДА Юрий Ганус отреагировал на слова руководителя МОК Томаса Баха, который допустил участие российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Я считаю, что участие наших спортсменов без флага и гимна при отсутствии обоснованных на это оснований является незаконным. Причем эти основания должны соответствовать нормам международного спортивного движения. Примером тому, могут быть основания связанные с допинговыми нарушениями и т.п. И даже в этом случае, например, при доказанных допинговых скандалах в легкой атлетике, при отстранении ВФЛА, был найден путь для допуска чистых спортсменов в нейтральном статусе, чтобы они участвовали в международных соревнованиях. Но когда вопрос касается любых политических мотивов, считаю отстранение всех спортсменов недопустимым и необоснованным. Политическая мотивация со временем может претерпевать изменения, а нарушенные права спортсменов, которые могли участвовать и не участвовали в соревнованиях компенсировать невозможно», — приводит слова Гануса «ВсеПроСпорт».

Он также заявил, что его разочаровывает то, что международные спортивные чиновники только допускают возможное участие, а не бескомпромиссно защищают спортсменов от дискриминационных мер. По его словам, в 2019 году он выступал против отстранения всех российских спортсменов на фоне допинговых скандалов.

«Сегодня международное олимпийское движение — это движение спортсменов, которые выступают за свою страну, представляя ее, вне зависимости от того, как оно было изначально задуманно. Я не понимаю, почему может быть дискредитация в отношении всех спортсменов той или иной страны, в отношении спортсменов России и Белоруссии, по политически мотивированным основаниям, я категорический противник этого», — добавил Ганус.

25 января 2023 года Исполком МОК сообщил, что в организации рассмотрят возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе. Также спортсмены должны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все антидопинговые правила. Для подтверждения этого планируется организовать дополнительные индивидуальные проверки.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.