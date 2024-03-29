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29 марта, 08:00

Поздняков поддержал заявление Винер об унизительных условиях допуска россиян на Олимпиаду

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Станислав Поздняков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление главы Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирины Винер о том, что народ России не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024.

«Спортсмены, которые пожелали получить нейтральный статус, все прекрасно знают — все эти унизительные условия. С другой стороны, спортсмены годами тренировались, готовились. Сейчас они боятся потерять результаты своей многолетней работы. Но есть спортсмены, для которых достоинство и честь важнее, чем эти унизительные условия. Лично я на стороне тех, кто ставит честь и достоинство на первое место», — сказал Поздняков «СЭ».

Ирина Винер. «Простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе». Жесткая позиция Ирины Винер

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Париж-2024
Ирина Винер-Усманова
Станислав Поздняков
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