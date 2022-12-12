Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

12 декабря, 16:49

Резцова: «Считаю, многие страны захотят увидеть Россию на Олимпиаде в Париже»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже без флага.

«Мы ничего не теряем. Надеюсь, такие предложения будут не только от Олимпийского комитета США. Ждем их со всех сторон, — цитирует Sport24 Резцову. — Не думаю, что это провокация. Считаю, многие страны захотят нас увидеть на Олимпиаде в Париже, но Томас Бах сопротивляется: никого не слышит и никому не дает высказать свое мнение. Он двояко играет в игру. Когда он определится, что русских надо пустить, все спортивные державы будут только «за»! Потому что неинтересно выступать другим странам без россиян. Мы их основные конкуренты и сильные соперники. Надеемся на лучший исход в отношении нашей сборной. Надежда не умирает никогда!»

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: Sport24
Олимпиада
Анфиса Резцова
Томас Бах
МОК
2
2
Читайте также
Рекорд — уже совсем близко! Овечкин снова забил в пустые ворота
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В ФФР отреагировали на призыв Олимпийского комитета США: «Радует, что выступили за спортивную солидарность»

Валуев: «США выступили за участие россиян на Олимпиаде? В целом все это — элементы расторговки»