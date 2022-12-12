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12 декабря, 16:10

В ФФР отреагировали на призыв Олимпийского комитета США: «Радует, что выступили за спортивную солидарность»

В ФФР отреагировали на призыв Олимпийского комитета США допустить россиян до Игр в Париже
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс об участии российских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже без флага.

«Радует, что те, кого мы считаем политическими оппонентами, первыми выступили за спортивную солидарность. Это приятно. Посмотрим, как дальше будет. Мы от своего плана не отходим, у нас продолжаются тренировочные мероприятия, проводим соревнования. Сейчас еще и с премиальным фондом, чтобы поддержать спортсменов и тренеров. Мы делаем максимум того, что можем со своей стороны», — сказал Мамедов «СЭ».

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 9 декабря участники олимпийского саммита поддержали сохранение санкций против России.

Олимпиада
Ильгар Мамедов
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