София Позднякова рассказала о возможности участия в Олимпиаде-2024

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Софии Поздняковой, двукратной победительницы Игр по фехтованию. Она поделилась тем, что думает по поводу своих перспектив в плане поездки на ОИ-2024 в Париж.

— Вспоминаю свои интервью сразу после Игр в Токио: «Все для себя закрыла, ухожу в декрет, мне неинтересно». Тренер сказал: «Через неделю напишешь, что хочешь в зал». Ответила: «Ха-ха, конечно». Прошло дней пять — и я трясущимися руками написала ему: «Хочу тренироваться!», — вспоминает Позднякова. - Те эмоции, которые мы испытали в Японии, были другими: карантин, закрытая территория, выйти никуда нельзя, ПЦР-тесты постоянные. Это вообще другая Олимпиада. Конечно, хочется вновь ощутить что-то похожее на предыдущие Игры — те, на которые ездил папа и я сама как болельщица. В Рио в таком качестве побывала, примерно представляю, как это выглядит. В любом случае мне всегда будет мало побед, медалей. Если появится возможность — всеми руками и ногами за. Если отберусь — а я отберусь, — то, конечно, поехала бы.