Журова — о неприглашении России: «МОК занял выжидательную позицию»

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление Международного олимпийского комитета (МОК), что Россия и Беларусь не получат приглашение на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля.

«Ключевой момент в этом решении кроется в неустановленной дате огласки. Мы все ждали, что к этому времени МОК сформулирует некие требования к нашим спортсменам, на которые, скорее всего, они не пойдут. Следовательно, не поедут на Олимпийские игры. Поэтому, как я предполагаю, комитет занял выжидательную позицию с надеждой на то, что к осени все завершится», — приводит слова Журовой RT.

Она также отметила, что наверняка на такое нейтральное решение МОК оказал влияние прошедший саммит в Вильнюсе, где решили, что «не стоит рубить с плеча» и надо продолжать следить за обстановкой.

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.