Журова: «МОК не ставит дедлайнов по допуску россиян, чтобы снять с себя ответственность»

Депутат Госдумы Светлана Журова считет, что МОК хочет снять с себя ответственность, заявляя об отсутствии дедлайнов по принятию решения о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«Этот вопрос будет затянут, будут держать в голове эти варианты. МОК так снимает с себя ответственность, чтобы потом сказать, что сделали все, что могли», — приводит слова Журовой ТАСС.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить атлетов из России и Белоруссии от соревнований. В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до участия в турнирах в нейтральном статусе россиян и белорусов, не выражавших поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами и органами национальной безопасности.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

18 июля Томас Бах заявлял, что решение по участию россиян на Играх-2024 может быть принято в октябре 2023 года.