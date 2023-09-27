Тарасова о критериях МОК для россиян: «Пошли они к чертовой матери со своими условиями!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» рассказала, почему считает неприемлемыми требования МОК для допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил в интервью «СЭ», что если спортсмен подписывает под данными условиями, то он, по большому счету, оформляет отречение от своей страны.

«Если документ будет означать отречение от своей страны, то, думаю, никто и никогда его не подпишет. Здесь живут и работают преданные стране люди. С трудом себе представляю, что кто-то может поехать на Олимпийские игры на таких условиях.

Я всегда за участие, но если не ставятся никакие другие условия. А если при этом надо отказаться от своей страны, то пошли они к чертовой матери со своими условиями! Без флага и гимна мы уже участвовали, но подписывать какие-то документы, в которых ты не должен ассоциироваться со своей страной и даже олимпийским комитетом — неприемлемо!», — сказала Тарасова «СЭ».

В марте 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.