Украина потребовала не пускать на Олимпиаду борцов из России и Белоруссии

Украина направила в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с требованием не пускать на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже, нескольких борцов из России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению украинской стороны, несколько борцов, завоевавших олимпийскую лицензию, не соблюдают требования нейтралитета.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.