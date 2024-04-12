В Венгрии назвали унизительным нейтральный статус для россиян на Олимпиаде

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто оценил потенциальное выступление российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

По словам Сийярто, недопустимо наказывать атлетов по геополитическим мотивам.

«А еще я считаю унизительным то, что мы разрешаем спортсменам соревноваться так, что они могут носить только белое, только синее, только черное, и неизвестно, какую музыку надо слушать, когда они побеждают», — приводит слова Сийярто РИА «Новости».

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.