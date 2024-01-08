Украинские футболисты потребовали от Макрона не пускать российских спортсменов на Олимпиаду

Игроки молодежной сборной Украины по футболу обратились к французским чиновникам с требованием не допускать россиян на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже, сообщает RT.

Адресатами письма стали президент Франции Эммануэль Макрон, министр спорта Амели Удеа-Кастера, мэр Парижа Анн Идальго и организаторы Олимпийских игр-2024.

В письме упоминается, что некоторые из нейтральных спортсменов, которые получили допуск на Олимпиаду, поддерживают СВО.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Согласно релизу на официальном сайте МОК, на данный момент лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.