В ФСГР приветствуют движение МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета о возможном допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях предстоящего летнего сезона. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии.

«Безусловно, приветствую движение по допуску российских спортсменов, которое инициировано Международным олимпийским комитетом. Но на сегодняшний день конкретные условия допуска не сформулированы ни со стороны МОК, ни со стороны международной федерации. Как только будут сформулированы условия — будем обсуждать», — сказал Титов «СЭ».

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.