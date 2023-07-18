Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 18:43

В МОК сообщили, что россияне могут не попасть на Олимпиаду в случае недопуска федерациями

Виктория Кравченко
Томас Бах.
Фото AFP
Telegram Дзен

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены в отдельных видах спорта не смогут попасть на Олимпиаду, если их не допустят международные федерации.

«Если мы допустим спортсменов из этих стран, то это будут нейтральные атлеты. Если Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не допустит спортсменов с этими паспортами, то они не будут участвовать. Точно так же, если они не пройдут квалификацию, они не будут участвовать. Мы продолжаем мониторить ситуацию, на данный момент мы довольны тем, как она развивается», — заявил Бах РИА «Новости».

18 июля в пресс-службе МОК сообщили «СЭ», что организация примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов в ближайшее время и без привязки к результатам квалификационных соревнований.

Ранее комитет Европарламента по иностранным делам призвал МОК не допускать белорусских и российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года.
Олимпиада
Томас Бах
МОК
3
Читайте также
«Динамо» мощно усилилось Гусевым. Но чемпионству это не поможет
Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на полтора года из-за пропуска допинг-тестов
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Примем решение в октябре». Новый дедлайн в вопросе о допуске россиян в Париж-2024
Бах ответил на вопрос о финансировании мероприятий МОК в условиях кризиса
Глава МОК призвал не допускать дискриминацию россиян на турнирах
Бах рассказал о мерах МОК для участия трансгендеров в турнирах
В МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже пройдет в мирной атмосфере
Глава МОК допустил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава МОК допустил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре

В МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже пройдет в мирной атмосфере