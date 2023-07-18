В МОК сообщили, что россияне могут не попасть на Олимпиаду в случае недопуска федерациями

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены в отдельных видах спорта не смогут попасть на Олимпиаду, если их не допустят международные федерации.

«Если мы допустим спортсменов из этих стран, то это будут нейтральные атлеты. Если Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не допустит спортсменов с этими паспортами, то они не будут участвовать. Точно так же, если они не пройдут квалификацию, они не будут участвовать. Мы продолжаем мониторить ситуацию, на данный момент мы довольны тем, как она развивается», — заявил Бах РИА «Новости».

18 июля в пресс-службе МОК сообщили «СЭ», что организация примет решение по допуску российских и белорусских спортсменов в ближайшее время и без привязки к результатам квалификационных соревнований.