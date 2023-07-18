В МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже пройдет в мирной атмосфере

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о безопасности на Олимпиаде-2024 после беспорядков в Париже.

«Я сожалею, что во Франции происходят беспорядки, сочувствую их жертвам, но должен отметить, что они не имеют отношения к Олимпийским играм. Мы чувствуем поддержку французов и уверены, что Олимпиада пройдет в мирной атмосфере», — приводит слова баха РИА «Новости».

В июня полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации СМИ, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки.

Ранее Бах рассказал, что не ожидает проблем от французских властей в связи с возможным участием россиян в Олимпиаде 2024 года. Комитет Европарламента по иностранным делам призвал МОК не допускать белорусских и российских спортсменов на Олимпиаду-2024.