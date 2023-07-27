В ОКР назвали фарсом процесс допуска российских спортсменов до международных соревнований

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал «СЭ» процесс допуска российских спортсменов до международных соревнований.

«Как я и раньше говорил, это фарс. Это комедия, которую ломают взрослые мужчины. Одни структуры около политические самым наглым образом вмешиваются в независимость и автономию спорта. Путем непредоставления равных возможностей всем спортсменам для участия в соревнованиях. В первую очередь предоставление виз. Другие не дают разные возможности спортсменам участвовать. Встав на путь нейтрализации российских спортсменов», — сказал Поздняков «СЭ».

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

26 июля Томас Бах заявил, что МОК не будет ставить дедлайн по решению о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в Париже.