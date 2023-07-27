Поздняков высказался о снятии запрета украинцам соревноваться с россиянами: «Разум восторжествовал»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Министерства молодежи и спорта Украины о снятии запрета на участие украинских атлетов в соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими под нейтральным флагом — торжество разума.

«Я всегда считал и говорил, что спорт должен быть вне политики. Любое политическое вмешательство в спорт — абсолютное зло. Поэтому в данном случае разум восторжествовал», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.